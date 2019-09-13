Житель Подмосковья обнаружил в хлебе губку для мытья посуды

В подмосковном Чехове мужчина купил хлеб и обнаружил внутри губку для мытья посуды. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По данным портала, мужчина приобрел хлеб в одном из сетевых магазинов по пути на работу и повез его обратно, когда понял, что хлеб «с сюрпризом». В магазине с юмором отнеслись к находке, завив, что ранее никогда такого не видели, и вернули мужчине деньги.

«А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», — приводит слова потерпевшего телеканал «360».

Известно, что житель Чехова обратился в компанию-производитель, где уже приступили к служебной проверке по факту произошедшего, отмечает телеканал «Звезда».

В июле Роспотребнадзор дал советы по покупке и хранению хлеба.