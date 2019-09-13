Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к сайтам

Пользователям рунета придётся чаще доказывать, что они не роботы. Проблема в недостатке интернет-адресов. Сайты массово потребуют вводить специальные коды — капчи. Решение — перевод сетей на новый протокол IPv6. Крупные компании и операторы уже работают над вопросом.