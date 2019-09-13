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Сквер разобьют на месте пустыря в Уфе

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В Уфе планируют благоустроить новое место отдыха в микрорайоне «Южный» в Кировском районе. Об этом сообщает городская администрация.

Как уточняют в мэрии, сквер площадью 2,7 тыс. кв. м появится около спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ. Здесь обустроят спортивную зону и зону для отдыха, которые будут отделены друг от друга зелеными насаждениями, пишет «МедиаКорСеть».

Сейчас на этом месте находится пустырь. До застройки микрорайона «Южный» здесь был глубокий овраг.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Белебеевском районе Республики Башкортостан в этом году благоустроят двор, который относится к 13 многоквартирным домам.

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