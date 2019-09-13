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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

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Российская соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina, где общение основано на видеоисториях и видеозвонках. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

По словам руководителя проекта Владимира Махова, по переписке и фотографиям не всегда можно понять, насколько подходит человек, и только во время живого общения это становится ясно, сообщает телеканал «360». Общение пользователи могут начать при помощи просмотра анкет или карусели видеозвонков, которая позволяет пообщаться со случайными собеседниками. Время видеозвонков ограничено, но диалог всегда можно продолжить, если между пользователями возникла симпатия.

Представитель соцсети отметил, что в приложении не будет рекламы, но предусмотрен ряд платных функций. Приложение Lovina доступно для загрузки в Google Play и App Store.

6 сентября американская соцсеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий.

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