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Два человека погибли при пожаре в Томске

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В Томске произошел пожар на территории СНТ «Светлячок». Погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании одноэтажного садового домика 4х7 м поступила спасателям 13 сентября в 3:22. К моменту прибытия пожарных дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, пишет РИА «Томск».

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Их личности устанавливаются. Причины возгорания определят эксперты.

В ночь на 11 сентября в Астраханской области произошел пожар в частном доме. Погибли три человека.

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