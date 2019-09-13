Два человека погибли при пожаре в Томске
В Томске произошел пожар на территории СНТ «Светлячок». Погибли двое мужчин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о возгорании одноэтажного садового домика 4х7 м поступила спасателям 13 сентября в 3:22. К моменту прибытия пожарных дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, пишет РИА «Томск».
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Их личности устанавливаются. Причины возгорания определят эксперты.
В ночь на 11 сентября в Астраханской области произошел пожар в частном доме. Погибли три человека.