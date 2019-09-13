Детские школы искусств Колымы ожидают первую партию пианино

Детские школы искусств Магаданской области в конце сентября начнут получать новые пианино российского производства в рамках национального проекта «Культура». Девять инструментов на сумму более 4 млн рублей получат пять учреждений, реализующих предпрофессиональные образовательные программы. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Поставку пианино пройдет в два этапа: первая партия придет через пару недель, вторая — до конца года, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма Колымы.

В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» регион также получает музыкальные инструменты, современное оборудование и методическую литературу для двух учреждений – Магаданского колледжа искусств и Хасынской детской школы искусств.