Региональная спартакиада инвалидов проходит на Сахалине

Спартакиада инвалидов проходит в 13-й раз в Южно-Сахалинске. В соревнованиях участвуют около 120 человек из 12 районов региона.

В программу турнира включены следующие дисциплины: шахматы, дартс, легкая атлетика, пулевая стрельба и настольный теннис. Запланировано выполнение нормативов комплекса ГТО, сообщает ИА SakhalinMedia.

В 2018 году в медальном зачете упорная борьба шла между Анивой и Южно-Сахалинском. Областная столица тогда уступила и настроена на реванш. Победителей спартакиады инвалидов Сахалина определят в пятницу, 13 сентября.