Электричка сбила пенсионерку в Петергофе

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга под электропоезд попала пенсионерка. Женщина получила различные травмы и сейчас находится в больнице.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, инцидент произошел 13 сентября в 8:11 между станциями Старый Петергоф и Новый Петергоф. На пенсионерку наехал электропоезд. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работала следственно-оперативная группа.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что электричка задержалась на 32 минуты.

29 августа в городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга электричка сбила мужчину, который находился на железнодорожных путях. От полученных травм потерпевший скончался на месте.