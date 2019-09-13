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Электричка сбила пенсионерку в Петергофе

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В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга под электропоезд попала пенсионерка. Женщина получила различные травмы и сейчас находится в больнице.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, инцидент произошел 13 сентября в 8:11 между станциями Старый Петергоф и Новый Петергоф. На пенсионерку наехал электропоезд. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работала следственно-оперативная группа.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что электричка задержалась на 32 минуты.

29 августа в городе Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга электричка сбила мужчину, который находился на железнодорожных путях. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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