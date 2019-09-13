Двое человек погибли от лихорадки Западного Нила в Ростовской области

В Ростовской области лихорадка Западного Нила. Заболели 72 человека, двое погибли от осложнений. В таких масштабах вируса ещё не было. Первые симптомы легко перепутать с простудой. Высокая температура, озноб и слабость. Потом боль в мышцах и сыпь на коже. Переносчики — комары, от болезни никто не защищён.