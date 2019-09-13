Патрушев призвал власти ЮФО соблюдать правила пожарной безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что почти все торгово-развлекательные центры в Южном федеральном округе (ЮФО) не соответствуют требованиям пожарной безопасности, наибольшее количество нарушений — в Крыму и на Кубани. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС.

Как сообщил Патрушев на выездном совещании в Волгограде, каждый второй проверенный объект массового пребывания людей, а также почти все торгово-развлекательные центры не отвечают требованиям пожарной безопасности.

В преддверии отопительного сезона секретарь Совбеза призвал руководство регионов принять необходимые меры во избежание пожароопасных ситуаций, обратив внимание на использование газового оборудования.

Он также напомнил, что в 2018 году в ЮФО было зарегистрировано более 59 тыс. пожаров и возгораний сухой растительности, от пожаров погибли 722 человека, а материальный ущерб составил 2,2 млрд рублей.

25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесший жизни 60 человек, в том числе детей. Следствие установило, что возгорание наступило из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Причиной гибели людей, по данным следствия, являлись нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.