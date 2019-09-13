QR-кино впервые покажут бесплатно в Самаре

В Самаре впервые пройдет бесплатный показ QR-кино. Оно предназначено для всех, кто интересуется бизнесом. Мероприятие запланировано на 16 сентября в бизнес-центре «Волга Плаза».

Событие состоится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники посмотрят отрывки из фильмов, ставших хитами: «Основатель», «Дуэль братьев. История Adidas и Puma», «Человек, который изменил все». После окончания сеанса зрители обсудят увиденное с опытным бизнес-тренером. И, таким образом, смогут получить предпринимательские навыки, пишет НИА «Самара».

9 сентября сообщалось, что в Самару привезли первые пианино музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта «Культура».