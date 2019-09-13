Кишечную палочку нашли в продававшихся в магазинах в Твери котлетах

В продуктах, продававшихся в магазинах Твери и Рыбинска, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Экспертизу проводили эксперты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Опасными для здоровья оказались творог жирностью 9%, который произведен в Московской области, говяжьи котлеты из Костромской области и куриные котлеты из Калининграда, пишут «Тверские ведомости».

Ранее кишечную палочку находили в продававшемся в Твери сладко-сливочном масле «Традиционное м.д.ж. 82,5%».

Вся информация направлена в региональные управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

В конце августа специалисты «Росконтроля» назвали опасные куриные котлеты.