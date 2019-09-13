Пункт пропуска Нижнеленинское готовят к открытию после паводка в ЕАО

В Еврейской автономной области 16 сентября возобновит работу пункт пропуска Нижнеленинское на российско-китайской границе. Он был закрыт на шесть недель из-за паводка.

Пока доступно только пассажирское направление. Грузовые перевозки восстановят, когда установится допустимый уровень воды, сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе Биробиджанской таможни. Административное здание пункта пропуска, пассажирский зал, прилегающая территория приведены в порядок. Технические средства таможенного контроля установлены.

Паводок причинил ущерб экономике ЕАО в 2 млрд рублей. Предварительные данные сообщил губернатор Александр Левинталь. При этом он не исключил, что сумма будет увеличиваться, поскольку вода еще не отступила.