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Бывший директор саратовского драмтеатра попала под следствие

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Три уголовных дела возбуждены в отношении бывшего директора саратовского Вольского драматического театра Нины Бобровой. Ее подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств, инкриминируется три эпизода преступления.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в процессе формирования доказательной базы у следователей возникла проблема: министерство культуры Саратовской области не признает факт нанесения ущерба местному бюджету.

Агентство отмечает, что Вольский театр уже несколько лет интересует силовые структуры. В 2012 году сотрудники театра по указанию руководства брали кредиты на «спасение учреждения». Деньги они отдавали директору. При этом кредиты не возвращались, и банк обратился в суд. В результате недвижимость артистов была арестована. Их обязали отдавать половину зарплаты в счет погашения долга.

В феврале 2019 года бойцы ФСБ провели обыски в театре прямо во время спектакля.

Глава регионального министерства культуры, в прошлом замглавы администрации Вольского района по социальной сфере Татьяна Гаранина проинформирована о ситуации с театром. Ранее она заявляла, что Боброва «продала квартиру и машину», чтобы частично погасить долги.

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