Уральский охотник вместо рябчика застрелил своего товарища

В Тугулымском районе Свердловской области охотник случайно застрелил своего друга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия.

Следствие установило, что на охоту на рябчиков отправилась компания из четырех мужчин. Они находились у поселка Ертатский. По словам 49-летнего подозреваемого, он разряжал гладкоствольное охотничье ружье и направил ствол в сторону стоявшего перед ним 54-летнего товарища.

Во время разрядки ружья произошел самопроизвольный выстрел. Мужчина получил ранение в спину с повреждением внутренних органов. По пути в больницу он скончался, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на СКР по Свердловской области.

5 сентября сообщалось, что любитель подводной охоты из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна, но остался жив.