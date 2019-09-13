Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт из-за подтопления

В Комсомольске-на-Амуре аэропорт приостановил работу, так как грунтовые воды полностью затопили взлетно-посадочную полосу. Как сообщили ТАСС в воздушной гавани, взлет и приземление самолетов невозможны.

Отменены рейсы в Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, поселок Херпучи и Южно-Сахалинск. В аэропорту Южно-Сахалинска (Хомутово) все сегодняшние рейсы до Комсомольска-на-Амуре и из него отложили до 16 сентября. Из Южно-Сахалинска в пятницу должны были вылететь 50 пассажиров, в обратном направлении — 55 человек, передает ИА AmurMedia.

По данным на 12 сентября, в результате паводка и прохождения тайфуна «Линлин» в Комсомольске подтоплены 454 жилых дома и 947 приусадебных участков. Специалисты МЧС и Минобороны заготавливают мешки с песком. Восемь спасательных групп круглосуточно дежурят в подтопленных районах и на дамбах.