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Два завода построили для ремонта ВПП аэропорта в Тобольске

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В Тобольске построили два завода по производству бетона, а в ближайшее время откроется еще один. Все это необходимо для строительства аэропорта.

Работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы уже начались. Ее протяженность составит 2,4 км, а ширина – 45 м. После окончания ремонта аэропорт сможет принимать крупные воздушные суда, такие, как Boeing 737–800, Ту -204/214 и Airbus A 321, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на местную администрацию.

Отмечается, что взлетную полосу строят по специальной технологии. Ее основание сделали из геотекстиля, который изготовлен из полипропилена. Этот материал хорошо отводит воду.

Слой песчаной смеси составит 2,2 м. Сверху уложат 40-сантиметровый слой щебня, а только потом – бетон, который зальют в два слоя толщиной по 18 и 40 см.

Работы по проектированию аэровокзала продолжаются. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

Генеральный проектировщик аэропорта Тобольска – институт «Аэропроект». Он участвовал в проектах по строительству аэропортов в Москве, Самаре и Ростове-на-Дону.

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