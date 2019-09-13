Столетнюю усадьбу казачьего сотника восстанавливают под Омском

В Омской области в поселке Большеречье создают интерактивную экспозицию «Усадьба казачьего сотника». Из села Шипицыно в музей-заповедник «Старина сибирская» привезли дом начала XX века. Вскоре здесь появятся амбары, конюшня, ледник, летняя кухня и сараи.

Как поясняет ИА «ОМСКРЕГИОН», одноэтажное здание было обнаружено недалеко от Большеречья. Его первым хозяином был зажиточный крестьянин Дудиков. В начале XX века он перевез дом в деревню Каширино, а затем в Шипицыно. Теперь дом вновь вернулся в Большеречье.

Цель экспозиции — показать быт, традиции и хозяйственный уклад казаков в Сибири. В будущем усадьба должна стать центром казачьей культуры всего региона.

В музее-усадьбе собраны историко-этнографические памятники Омской области. На его территории установлены дома, принадлежавшие купцу, крестьянину и ямщику Копьеву, где останавливался писатель Александр Радищев.