Жителей Москвы в пятницу ждет теплая облачная погода

Облачная погода с небольшим дождем и температурой воздуха до 23 градусов тепла ожидает москвичей в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, дождь возможен на севере города. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м в секунду.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов.

Атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании с 14 сентября. По прогнозам специалистов, на севере Центрального округа и в Москве дневная температура понизится до 13–18 градусов тепла. В дальнейшие дни похолодание продолжится.