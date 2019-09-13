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Жителей Москвы в пятницу ждет теплая облачная погода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с небольшим дождем и температурой воздуха до 23 градусов тепла ожидает москвичей в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, дождь возможен на севере города. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м в секунду.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов.

Атмосферное давление понизится до 747 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании с 14 сентября. По прогнозам специалистов, на севере Центрального округа и в Москве дневная температура понизится до 13–18 градусов тепла. В дальнейшие дни похолодание продолжится.

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