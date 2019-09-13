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Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому

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Фото: facebook.com/kirill.timoshenko
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Украинский гражданин Пакел Гриб, который был возвращен на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Мужчина рассказал, что выходил из самолета последним и был дезориентирован в пространстве, а затем к нему подбежали родные. Гриб также отметил, что не до конца осознавал реальность, а когда отец указал ему на Зеленского, то не узнал его, поскольку картинка в глазах мигала. Позднее он заявил, что сожалеет, что не смог поприветствовать лидера страны, пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си Украина».

7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате «35 на 35». Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На Украину, в частности, вернулись журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка. Последние были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В Россию также прилетели 35 человек. Среди них были свидетель по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области Владимир Цемах и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано.

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