Путин возложил цветы к мемориалу воинам в дагестанском селе Ботлих

Президент России Владимир Путин посетил село Болтлих (Дагестан) и возложил цветы к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), Афганской войны и других конфликтов.

Лидер государства постоял около вечного огня, а затем преклонил колено и возложил букет цветов к монументу.