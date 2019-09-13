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Президент Чехии назвал позором перенос памятника маршалу Коневу

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Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге позором для страны.

«Каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тыс. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.», — сказал лидер Чехии.

Земан отметил, что ситуация вокруг памятника не является проявлением какого-либо спора, а лишь «выкриком» старосты шестого района Праги. По мнению главы государства, если монумент переместят в музей, то на месте, где он стоял, «господин староста начнет строить подземные гаражи».

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