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Температура воздуха в Москве чуть не побила рекорд 87-летней давности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве в четверг, 12 сентября, чуть не побила рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. До абсолютного показателя не хватило всего 0,1 градуса.

«Не хватило ровно 0,1 градуса до абсолютного рекорда 1932 года, не дотянули», — цитирует ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца «РИА Новости».

Специалист отметил, что воздух в столице в четверг прогрелся до 26,3 градуса, что является вторым результатом по теплу на эту дату.

11 сентября в Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет. Воздух в Москве в среду прогрелся до 26,3 градуса, и 11 сентября 2019 года стало самым теплым с 1948 года.

Ранее 12 сентября в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании с 14 сентября. По прогнозам специалистов, на севере Центрального округа и в Москве дневная температура понизится до 13–18 градусов тепла. В дальнейшие дни похолодание продолжится.

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