В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу Opal

Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.

С такой оценкой судебного постановления выступили в комитете Госдумы по энергетике, назвав его «ангажированным и политически мотивированным».

Глава комитета Павел Завальный заявил «Известиям», что Россия заинтересована в продолжении поставок газа на Украину и через нее на экономически выгодных условиях и при гарантиях безопасности транзита.

«Любая политизация создает риск, что переговоры осложнятся и затянутся. И если это произойдет, то заплатит за это прежде всего европейский потребитель. И украинский, кстати, тоже — ведь вопрос о транзите через эту страну не может быть решен отдельно от вопроса о поставках ее потребителям», — отметил Завальный.

Как сообщили в «Газпроме», сейчас компания «изучает юридические и коммерческие последствия этого решения». С аналогичной позицией выступает и правительство ЕС.

«Европейская комиссия высоко ценит принцип энергетической солидарности. При дальнейших решениях об исключениях этот принцип будет необходимо оценивать в соответствии с судебным решением», — сказали «Известиям» в организации.

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям OPAL начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для OPAL исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Ничего сухопутного: суд ЕС осложнил переговоры по транзиту через Украину