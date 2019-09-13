Лавров рассказал о противостоянии соседей Сербии режиму НАТО

Некоторые балканские страны не способны противостоять режиму НАТО, несмотря на волю большинства граждан. Об этом в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва неоднократно показывала свое негативное отношение к деструктивным усилиям вовлечь все балканские государства в НАТО.

В этой связи он приветствовал ответственный и суверенный курс Сербии, который направлен на сохранение военного нейтралитета. Министр отметил, что Белград остается ведущим партнером Москвы на Балканах.

«К сожалению, далеко не все ее [Сербии] соседи способны противостоять внешнему нажиму и, вопреки воле большинства граждан, втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности», — подытожил Лавров.

3 сентября руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что на сегодняшний день складывается сложная ситуация вокруг предполагаемого вступления Сербии в Евросоюз (ЕС).

На Западе не поддерживают сохранение дружеских отношений Белграда и Москвы. В качестве условий, необходимых для принятия Сербии в ЕС, называются, в частности, отказ от таких отношений и признание независимости Косово.