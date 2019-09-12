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Путин исключил появление «слюнтяя» во главе России

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Президент России Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана заявил, что при таких гражданах «слюнтяй» не может возглавлять государство.

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Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года, в четверг, 12 сентября в Ботлихе.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства», — сказал Путин.

Глава государства также выпил рюмку водки, которую обещал ополченцам, когда посещал Ботлих в 1999 году, передает «Федеральное агентство новостей».

Тогда политик поднял рюмку, чтобы выпить с присутствующими за погибших в боях, однако поставил ее на стол. Путин объяснил, что пить за погибших нужно в мирное время.

Жители Дагестанца напомнили Путину о его обещании во время последней прямой линии. Они заявили, что сегодня республика процветает и ей ничего не угрожает.

В августе-сентябре 1999 года в Дагестан вторглась группа чеченских боевиков-сепаратистов под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба.

Сначала они напали на Ботлихский, а затем на Новолакский район Дагестана. Против террористов выступили федеральные войска, а также отряды самообороны.

Путин занял должность главы государства в 2000 году. По истечении двух президентских сроков он возглавил правительство. В 2012 и 2018 годах он вновь был избран президентом.

В июне 2019 года, говоря о своем преемнике, Путин заявил, что данное решение должно быть принято гражданами России.

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