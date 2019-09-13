Топилин назвал требуемую сумму из бюджета РФ для повышения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей потребует из средств федерального и региональных бюджетов 20,9 млрд рублей в 2020 году. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, повышение МРОТ затронет около 3,2 млн человек, при этом половина из них работают в муниципальных и государственных учреждениях. Отмечается, что из бюджетов регионов потребуется 15,1 млрд рублей, а из федерального — 5,8 млрд рублей.

С начала 2019 года МРОТ приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

16 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Министерства труда и социальной защиты о повышении МРОТ до 12 130 рублей (на 1 тыс. рублей больше настоящего уровня). В случае одобрения инициативы новый МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.