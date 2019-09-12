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Более 500 млн рублей потратили на жилье для детей-сирот на Кубани

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В Краснодарском крае с начала года более 140 детей-сирот заселились в новые квартиры. Обеспечение жильем этой категории граждан обсуждалось на совещании вице-губернатора Анны Миньковой.

«Хочу поблагодарить муниципальные образования, которые завершили эту работу или находятся на завершающем этапе», – сказала замглавы Кубани.

Министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша сообщил, что всего с начала года заключены муниципальные контракты на приобретение 586 жилых помещений, освоено более 501 млн рублей.

Как сообщали «Кубанские новости», в декабре 2018 года в Краснодаре 50 детей-сирот получили ключи от новых квартир.

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