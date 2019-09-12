Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

Решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитывать во время переговоров с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа 19 сентября в Брюсселе. С таким заявлением в интервью телеканалу «Россия 24» выступил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, решение суда затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом. Кроме того, Новак отметил, что юристы Минэнерго РФ прорабатывают сложившуюся ситуацию и готовят подробные комментарии.

«Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией «Газпром», и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии», — цитирует Новака «РИА Новости».

10 сентября суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод Opal на полную мощность. Расширение доступа российской компании к Opal было одобрено ЕК в октябре 2016 года. Вскоре Польша и компания PGNiG обратились с жалобой в суд ЕС, назвав решение Еврокомиссии противоречащим принципу диверсификации поставок и угрожающим их нарушению или прекращению.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей Opal, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».