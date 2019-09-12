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Оплату проезда с помощью смартфона ввели в Липецке

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В Липецке запустили пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS». Купить билет по смартфону можно в автобусе №221 муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт».

Система оплаты транспортными картами и наличностью будет действовать параллельно. Для пополнения баланса и оплаты проезда требуется мобильный интернет. Если техническая возможность оплаты по QR-коду отсутствует, оплатить проезд можно по транспортной карте или наличными, пишет GOROD48.

Автоматизированная система безналичной оплаты проезда внедрена с июля 2017 года на территории всей Липецкой области.

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