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«Локомотив» выиграл у московского «Динамо» в матче КХЛ

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Фото: hclokomotiv.ru
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

В составе «Локомотива» шайбы забили Даниил Мисюль, Денис Алексеев, Антон Ландер, Рушан Рафиков и Павел Кудрявцев.

Со стороны «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев и Игорь Полыгалов. Шипачев в матче с «Локомотивом» набрал 599-е очко в КХЛ.

В следующем матче 14 сентября «Динамо» встретится с «Северсталью», а «Локомотив» 16 сентября сыграет с московским ЦСКА.

2 сентября стало известно, что компания «Мегафон» получила официальный статус «Партнер чемпионата КХЛ», «Партнер Недели звезд хоккея» и «Партнер плей-офф чемпионата КХЛ» в хоккейном сезоне-2019/20.

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