Подготовка к отопительному сезону завершается в Ульяновске

В Ульяновске завершается подготовка к отопительному сезону. Всем управляющим компаниям поручено до 15 сентября оформить паспорта готовности многоквартирных жилых домов.

По информации главного инженера МУП «Городская теплосеть» Константина Солдатенкова, гидравлические испытания проведены на 43 теплоисточниках из 47-ми. На котельной «Патронный завод» за день был устранён порыв на 500-мм трубопроводе, второй повреждённый участок выявлен на сетях «Моторного завода», передает 1ul.ru.

На улице Маяковского уже произведена засыпка места раскопки, до 13 сентября его планируется заасфальтировать, а на улице Карла Маркса (напротив здания ГУ МЧС) щебёночно-мастичный асфальтобетон уложат не позднее 15 сентября.