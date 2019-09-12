Фестиваль документальных фильмов «Соль земли» состоится в Самаре

С 16 по 19 сентября в Самаре пройдет XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Мероприятие объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.

В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины, представленные в пяти номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Об этом пишет НИА «Самара».

Главной фестивальной площадкой традиционно станет Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, также кинопоказы и творческие встречи продут в кинозале Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история».