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Томичи приобрели 23 тыс. социальных проездных в августе

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Жители Томской области за август 2019 года приобрели около 23 тыс. единых социальных проездных билетов (ЕСПБ), что в два раза превысило показатель июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

В 2019 году льготникам Томской области стал доступен единый социальный проездной, который действует на все виды электротранспорта без ограничения поездок. Приобрести билет могут пенсионеры, почетные доноры, чернобыльцы, предпенсионеры и сопровождающие инвалидов, уточняет РИА «Томск».

С сентября этого года на билетах стали печатать QR-коды — это необходимо для учета пассажиропотока. С помощью него пассажир обязан регистрировать каждую свою поездку.

Стоимость проездных осталась прежней — 280 рублей за безлимитный тариф. Приобрести билет можно в отделении почтовой связи или у почтальона.

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