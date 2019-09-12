Рыбный рынок построят во Владивостоке в 2022 году

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что строительство рыбного рынка во Владивостоке завершится в 2022 году. Инвестор вложил в проект 23 млн рублей. Макет здания утвердили по итогам онлайн-голосования.

Площадь будущего рынка составит 15 тыс. кв. м, а на его крыше появится небольшой парк. Этот вариант выбрали более 1,3 тыс. участников интернет-опроса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Кожемяко, проект рыбного рынка пройдет экспертизу в 2020 году, после этого начнутся строительные работы.