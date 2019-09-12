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Главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы отправили под домашний арест

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Фото: Depositphotos
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Пресненский суд Москвы отправил главу налоговой инспекции по Южному административному округу Москвы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в размере €150 тыс., под домашний арест. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

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«Ходатайство следствия отклонить, избрать в отношении Андреяновой меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила постановление судья.

Срок ареста, назначенного судом, продлится до 21 октября, но органы следствия заявили о желании обжаловать решение. Согласно возложенным судом ограничениям, Андреяновой запрещено общаться с другими фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом и совершать прогулки.

В ходе судебного заседания следователь настаивал на аресте госслужащей — по его словам, она имеет финансовые ресурсы и может скрыться от следственных органов, а также угрожать свидетелям и склонять их к изменению показаний или отказу от них. Он напомнил, что дома у Андреяновой обнаружили порядка 1,8 млн рублей, и добавил, что причастность женщины подтверждается показаниями заявителя и посредницы. Представительница прокуратуры позицию СК поддержала.

Адвокаты попросили избрать более мягкую меру пресечения своей подопечной, объяснив это тем, что на иждивении незамужней Андреяновой находятся два малолетних ребенка, один из которых тяжело болен.

6 сентября Мосгорсуд отменил предыдущее судебное решение и направил ходатайство следствия об аресте на новое рассмотрение в суд первой инстанции в другом составе.

23 августа Пресненский суд арестовал Андреянову на два месяца, а уголовное дело в ее отношении возбудили 21 августа — следствие установило, что Андриянова получила €150 тыс. за неперевод налоговой задолженности с ООО «Фудекс» на ООО «Лайн».

В середине июня сообщалось, что Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но также и средства со счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

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