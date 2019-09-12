Время денежных переводов по реквизитам сократилось в разы

Переводы денег между клиентами разных банков по реквизитам стали в разы быстрее. Если раньше деньги могли идти по 10 часов, то теперь перечислить средства можно за 10 минут. Это стало возможным в связи с тем, что Центробанк перешел на новую платформу для таких переводов, рассказали «Известиям» в банках из топ-30.

Еще три года назад технологически было возможно осуществлять отправку платежей не чаще одного раза в 30 минут, рассказал операционный директор Альфа-банка Дмитрий Фролов. Сейчас же финансовая организация получила возможность перечислять рублевые платежи с 1:00 до 21:00 каждые три минуты, подчеркнул он. После перестройки платежной системы ЦБ банки настроили свои внутренние платформы так, чтобы отправлять деньги в режиме, близком к реальному времени.

Перевести деньги клиенту банка — как своего, так и чужого — уже давно можно, не указывая реквизиты кредитной организации. Много лет существует возможность перечисления денег по номеру карты получателя. А в 2019 году в России заработала система быстрых платежей (СПБ), оператором которой выступает ЦБ. Она позволяет гражданам моментально отправлять деньги по номеру мобильного телефона. Сейчас в СПБ участвуют 18 банков, впоследствии их количество достигнет 100.

Эксперты отмечают, что быстрые переводы по номеру телефона однозначно удобнее, так что в будущем они будут доминировать. Исключение одно — ограничение по сумме. Поэтому переводы по реквизитам совсем не исчезнут, но станут нишевым продуктом, как это произошло со стационарными телефонами после распространения мобильной связи.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 13 сентября.