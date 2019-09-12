Неизвестный напал на торгпредство России в Лондоне

Неизвестный незаконно проник на территорию торгового представительства России в Лондоне и устроил там погром. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 сентября.

По ее словам, инцидент произошел «на днях». В результате действий злоумышленника пострадали недвижимость и автопарк, пишет «Газета.ру».

Российская сторона предоставила лондонской полиции максимально подробные данные происшествия, а также данные с камер видеонаблюдения, которые «проливают свет на это происшествие». Однако реакция правоохранителей обескуражила сотрудников МИДа.

«Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. Мы надеемся получить квалифицированный и ответственный ответ британской стороны по этому поводу», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Захарова добавила, что российские дипломаты потребовали от полиции британской столицы исполнять обязательства по Венской конвенции и провести расследование.