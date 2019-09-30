В Кирове у пассажиров списали деньги с карт за проезд в январе

В сентябре у жителей Кирова cтали списывать с банковских карт плату за поездки в общественном транспорте, совершенные еще в январе. Некоторые кировчане, испугавшись мошенников, поспешили заблокировать свои банковские карты.

Истории пассажиров

Сбой застал Елену Щелчкову в Сочи, куда она переехала. «Представьте, вы сидите на работе, вам приходит SMS о том, что в другом городе у вас списались деньги. Я два месяца в Кирове не езжу. Сразу подозрение на мошенничество», — рассказала «Известиям» Елена.

Жители Кирова попыталась обратиться в Центральную диспетчерскую службу городского пассажирского транспорта Кирова за разъяснениями, однако дозвониться удалось не всем.

Среди не дозвонившихся оказалась и Щелчкова. После обращения в банк ей порекомендовали заблокировать карту и выпустить новую. Однако 22 рубля, столько стоит одна поездка в Кирове, никто так и не вернул.

«Возможно, если бы я раньше дозвонилась в ЦДС, я бы не стала блокировать карту. С другой стороны лучше заблокировать, потому что вдруг через полгода возьмут и снова спишут. А сошлются на очередной технический сбой», — сказала Щелчкова.

А вот Татьяна Ложкина, у которой тоже списали 22 рубля за поездку от 20 января, сумела дозвониться. Время и номер маршрута списания у Татьяны cовпали.

Несмотря на сбой, она дальше намерена пользоваться PayPass c телефона для оплаты проезда.

У Александра Кирова списали деньги сразу за три поездки, всего 66 рублей. «Пришлось заблокировать карту, доказывать банку, что она у меня на руках — идти к банкомату. Ждать несколько дней перевыпуска карты, встречаться с представителем банка. Благо перевыпустили бесплатно», — рассказал молодой человек.

Примечательно, что Александр не стал звонить в ЦДС, но деньги банк ему всё равно вернул после обращения.

Электронный проездной

Оплачивать проезд в транспорте с использованием бесконтактных банковских карт в Кирове можно с сентября 2018 года. Оператором электронной системы оплаты проезда является компания «Электронный проездной».

О сбое в компании узнали еще в мае.

«В мае 2019 года... выявлены многочисленные незачисления банком-эквайером на счет оператора сумм возмещения по операциям оплаты проезда по бесконтактным банковским картам», — рассказал «Известиям» директор оператора Андрей Кирилловых.

По его словам, к сбою привело несовершенство программного обеспечения, изначально разработанного для обслуживания не банковских, а транспортных карт.

В результате сбоя не прошла часть расчетов по оплате проезда с помощью банковских карт за январь, март и апрель 2019 года, отметил Кириллов. Он сообщил, что в августе «Электронный проездной» завершил перепроверку расчетов и некорректных списаний у граждан не выявил.

«Несмотря на высокий уровень надежности электронных систем оплаты проезда, имеют место сбои в их работе», — признали в компании.

В настоящее время оплата банковскими картами в Кирове проходит штатно, заключил директор компании-оператора.

Ранее 17 сентября врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в регионе пройдут выездные рейды по проверке терминалов безналичной оплаты проезда. Хабиров мотивировал свое решение тем, что не все частные перевозчики перешли на новую систему оплаты.