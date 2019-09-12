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Путин и Нурмагомедов обсудили акклиматизацию при дальних перелетах

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудили акклиматизацию в дальних командировках. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает «РИА Новости».

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В ходе встречи в четверг, 12 сентября, спортсмен поинтересовался здоровьем главы государства, Путин рассмеялся и сообщил, что всё «очень хорошо», а форму помогают поддерживать занятия спортом. Нурмагомедов в ответ отметил, что без спорта с графиком главы государства очень тяжело.

«Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть... Там не спишь, потом сюда приезжаешь — здесь не спишь», — поделился Путин.

Нурмагомедов с ним согласился и отметил, что на полную акклиматизацию у него уходит около недели.

Президент России лично встретился в Дагестане с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона UFC.

В ночь на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений.

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