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Интерактивная карта реализации нацпроектов создана в Тамбовской области

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Фото: Depositphotos
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В Тамбовской области сформирована интерактивная карта, где отмечено более 350 объектов, которые строят в рамках реализации нацпроектов.

«Каждый житель региона должен видеть и знать, что будет создано в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены», — пояснил глава региона Александр Никитин.

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Фото: администрация Тамбовской области

Региональный проектный офис будет постоянно дополнять список объектов. Основная информация о них размещена в открытом доступе, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». По каждому объекту указан год ввода в эксплуатацию, планируемые мощности, а также наименование национального и регионального проекта.

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