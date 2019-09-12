Эксперты отметили незначительное подорожание авиабилетов в России

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы в экономклассе повысилась в России на 1,35% и составила 14,470 рублей. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили эксперты туристического поисковика Aviasales.

Исследование проводилось на основе данных бронирований билетов экономкласса туда-обратно с вылетом из России. Аналитики отмечают, что в начале сентября в Минтрансе заявили о росте цен на авиабилеты в РФ за полугодие на 7%. После Росстат привел данные о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%.

В Федеральной антимонопольной службе уже опровергли подсчеты Росстата, заявив, что двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет. По данным службы, представленные данные показывают лишь средние затраты пассажиров.

По мнению экспертов Aviasales, полученные данные о минимальном подорожании билетов можно объяснить тем, что тарифы сдерживает присутствие на рынке лоукостера «Победа». Компания предлагает не только минимальные тарифы, но также активно развивает маршрутную сеть внутри страны и за рубежом. Например, в июле «Победа» начала летать в Горно-Алтайск, средняя стоимость авиабилетов снизилась на 8%. В общей сложности работа «Победы» привела к снижению тарифов других перевозчиков на тех маршрутах, где летает лоукостер, в среднем на 20%.Так, в июле сразу после открытия нового рейса «Победы» в Горно-Алтайск средняя стоимость авиабилетов снизилась на 8%. А в целом работа «Победы» привела к снижению тарифов других перевозчиков на тех маршрутах, где летает лоукостер, в среднем на 20%. Об этом говорится в четверг, 12 сентября, на сайте Aviasales.

В этом году пассажиры получили возможность летать еще дешевле за счет введения безбагажных тарифов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Безбагажные тарифы компании действуют на всей среднемагистральной маршрутной сети, благодаря им уменьшился минимальный тариф, и этот ценовой параметр позволяет привлечь дополнительного пассажира.

Билеты «Победы» не в первый раз оказываются дешевле альтернативных перевозчиков. В 2015 году Aviasales впервые признал авиакомпанию ценовым лидером.

Ранее агрегаторы «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix сообщали, что цены на билеты снижаются, в октябре билеты на внутренние рейсы по России обойдутся на 15–34% дешевле, чем в августе. Полет за рубеж также станет дешевле на 3–15%.

На октябрь снижение цен составило 22% по отношению к августу. Снижаются цены на перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений дешевле стали цены в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.

Ранее в сентябре Росстат напомнил, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря.