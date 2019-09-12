Нелегальные рыбаки из КНДР задержаны в Приморье
В Приморье задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков. Иностранные суда незаконно ловили кальмара в экономической зоне России. Пограничники попросили помощи сахалинских коллег. В Приморский край направлены дополнительные корабли ФСБ.
В Приморье задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков. Иностранные суда незаконно ловили кальмара в экономической зоне России. Пограничники попросили помощи сахалинских коллег. В Приморский край направлены дополнительные корабли ФСБ.