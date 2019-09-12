СМИ допустили назначение Помпео на пост Болтона

На пост советника президента США по национальной безопасности, который 10 сентября оставил Джон Болтон, может быть назначен действующий госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает CNN 12 сентября.

Два источника телеканала утверждают, что именно Помпео в настоящий момент выполняет функции советника и Трамп им очень доволен. О дальнейших намерениях главы Белого дома пока ничего неизвестно.

В случае назначения Помпео станет вторым в истории США человеком, занимающим сразу две высокие должности, отмечает «Газета.ру». До него в 1973–1975 годах Генри Киссинджер являлся советником главы Белого дома Ричарда Никсона и одновременно госсекретарем.

Источники заявляют, что подобная ситуация опасна для страны — Помпео уже имеет «доминирующее положение в администрации» и может оказывать слишком большое влияние на Трампа.

Кроме того, известно, что Помпео и Болтон имели разногласия по многим вопросам, из-за чего даже ограничили общение вне официальных мероприятий. Утверждается, что, узнав новость об отставке советника, госсекретарь пребывал в хорошем расположении духа.

Об отставке Болтона Трамп сообщил 10 сентября, объяснив свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации. Назначить нового советника американский лидер пообещал на следующей неделе, добавив, что на эту должность у него на примете есть пять кандидатур.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им станет Чарли Каппермен, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.