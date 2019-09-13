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6-13 сентября в объективе «Известий»

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Вид на Владивосток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке
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Фигурное катание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Контрольные прокаты фигуристов сборной России в спорткомплексе «Лужники». На фото: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
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Фестиваль граффити Урбан Морфогенезис в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Граффити с Юрием Гагариным — самый большой портрет первого космонавта в мире, — созданное в рамках фестиваля «Урбан Морфогенезис», проходившего в Москве
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Первый день фестиваля циркового искусства «Идол» в Большом Московском Цирке на проспекте Вернадского
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Первый день фестиваля циркового искусства «Идол» в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского
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Единый день голосования в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Голосование на дому в ходе Единого дня голосования в Москве
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Вид на Останкинскую башню
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
День города в Москве — вид на Останкинскую телебашню
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Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, которая состоялась в рамках Восточного Экономического Форума
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День города в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Празднование Дня города в Москве
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова во время визита Владимира Путина во Дворец художественной гимнастики в «Лужниках»
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НИЦ Курчатовский институт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На территории НИЦ «Курчатовский институт» 
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Запрет на полет квадрокоптеров в зоне аэропорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Знак, запрещающий полеты дронов, у одного из столичных аэропортов
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Сбор труппы Театр Романа Виктюка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Режиссер Роман Виктюк и артист Театра Романа Виктюка Иван Никульча во время сбора труппы театра
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