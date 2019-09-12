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МИД РФ призвал Corriere della Sera извиниться за статью о российском дипломате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России и российское посольство в Риме ожидают, что издание Corriere della Sera опровергнет статью, в которой говорится о причастности российского дипломата к финансированию итальянской партии «Лига». Об этом в четверг, 12 сентября, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Посольство России в Риме направило в издание опровержение, но оно до сих пор не опубликовано. Ожидаем от издания публикации опровержения на основе тех материалов, которые предоставило посольство», — цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, МИД России будет держать этот случай на контроле.

6 сентября итальянское издание опубликовало статью, в которой говорилось о фигурантах дела о предполагаемом российском финансировании партии «Лига». Автор материала причислил к фигурантам первого секретаря посольства России в Италии.

Российское посольство потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию. В диппредставительстве отметили, что человек по имени Андрей Харченко (имя упоминалось в статье Corriere della Sera) действительно работает первым секретарем, однако не имеет никакого отношения «к персонажу, с которым журналисты пытаются его идентифицировать».

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