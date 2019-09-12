В Риме установили виновных в аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА

Прокуратура Рима нашла виновных в поломке эскалатора с фанатами ЦСКА. Обвинения предъявили сотрудникам столичного метро и компании ATAC. 23 октября 2018 года болельщики ехали на матч «Рома»–ЦСКА. Эскалатор внезапно ускорился, началась давка, 16 россиян попали в больницу. Власти Рима обвиняли самих фанатов, но позже извинились. Ремонт на станции метро затянулся на восемь месяцев, эскалатор так и не починили.