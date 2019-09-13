Названы зарплаты IT-специалистов в России

Самые большие зарплаты российским специалистам в области IT, телеком-индустрии и интернет-сфере предлагают в Москве. Рейтинг по просьбе «Известий» составили эксперты ресурса «Avito Работа» ко Дню программиста в России.

Средняя зарплата в Москве IT-специалистам за первые шесть месяцев 2019 года составила 61,6 тыс. рублей.

В исследование вошли не только вакансии программистов, но и контент-менеджеров, мастеров по ремонту телефонов или по настройке кассового ПО, а также другие специалисты технических областей.

Средняя зарплата по России у «айтишников» составила 37,2 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге соискатели могут рассчитывать на 48,9 тыс. рублей. В Екатеринбурге — 41,5 тыс., а в Новосибирске — на 40,6 тыс. рублей.

Меньше всего в городах-миллионниках будут получать IT-специалисты Волгограда — 27,7 тыс. рублей, Перми — 32,8 тыс. и Воронежа — 33,2 тыс.

В апреле вышел доклад НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение».

Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тыс. IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Специалисты ВШЭ пришли к выводу, что не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий.

По данным экспертов, в среднесрочной перспективе будут востребованы такие профессии, как архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных и IT-юрист. Также возрастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров.