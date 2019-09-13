Память на века

В 1939 году капитан Красной армии Григорий Кулишенко был направлен на Восточный фронт по программе помощи Китаю в японо-китайской войне. Две эскадрильи бомбардировщиков из Советского Союза, прибыв к месту военных действий, почти сразу вступили в ожесточённые бои с воздушными силами Японии.

В этих боях эскадрилья под командованием Кулишенко сбила в общей сложности сотню японских самолётов, что стало самым сокрушительным ударом по японцам с момента их агрессивного нападения на Китай.

В небе над Китаем Григорий Кулишенко демонстрировал чудеса пилотирования и мужества. Были моменты, когда он был на грани жизни и смерти. Во время разведывательного полёта

14 октября 1939 года группа японских самолётов смогла перехватить Кулишенко в районе воздушного пространства города Ухань провинции Хубэй.

В ходе ожесточённого сражения был повреждён самолёт, и на обратном пути он вышел из строя. У пилота была возможность спастись, прыгнув с парашютом, но он этого не сделал. Кулишенко не мог допустить, чтобы самолёт рухнул на дома мирных жителей района Ваньсянь (ныне Ваньчжоу). Кроме того, ему было важно спасти военный самолёт. На пределе возможностей русский ас посадил машину на реке Янцзы, но выплыть на берег уже не смог. Его семья ничего об этом не знала, в то время антияпонская помощь Советского Союза Китаю была засекречена.

Только в 1955 году его дочь Инна, встретив китайскую студентку в Москве, узнала истинную историю подвигов отца. Через три года жена и дочь Григория Кулишенко были приглашены на празднование Национального дня КНР. Они впервые приехали в Китай и посетили места его сражений. Премьер Чжоу Эньлай сказал его семье: китайский народ никогда не забудет подвига Григория Кулишенко.

Семья оказалась на его могиле через 19 лет после гибели. Их тронула забота местных жителей о месте захоронения Кулишенко. Жена и дочь советского лётчика решили не перевозить останки на родину. За могилой солдата более 60 лет ухаживала жительница Ваньчжоу Тан Чжунхуэй, после неё продолжил сын Вэй Инсян.

— У нас особые чувства к Кулишенко. Он пожертвовал собой ради нашей страны и жителей Ваньчжоу. Матушка всегда говорила, что я должен быть благодарен за его подвиг. Мама каждый день в шесть утра приходила на его могилу, сидела там. Я обязан продолжить её дело, — сказал 65-летний Вэй Инсян.

Эта трогательная история свидетельствует о глубокой дружбе между двумя нашими странами.