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СКР проверяет данные о покусанных крысами в школе Вологды детях

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СУ СКР по Вологодской области проводит проверку сообщений о том, что крысы покусали школьников во время уроков в одной из школ Вологды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родители пострадавших детей рассказывают в соцсетях, что крысы покусали трех третьеклассников. Детям оказали медицинскую помощь и сделали им прививки от бешенства, пишет ИА FlashNord.

Другие родители утверждают, что на школьников напали мыши. Кабинет, в котором это произошло, обработали от грызунов. В выходные подобные мероприятия запланированы и в других помещениях школы.

12 сентября сообщалось, что в одной из волгоградских школ по требованию родителей отменили ежегодный молебен по случаю начала учебного года из-за возмущений родителей.

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